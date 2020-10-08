Зеленський привітав фон дер Ляєн з днем народження

Президент Володимир Зеленський привітав з днем народження президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн та подякував за тісну співпрацю.

Про це він написав у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

Зеленський побажав фон дер Ляєн міцного здоров’я та сил у боротьбі з кризою, спричиненою пандемією COVID-19. Він висловив надію на швидку особисту зустріч з лідером Єврокомісії, яка перебуває на самоізоляції через контакт із носієм коронавірусу.

«Саміт Україна-ЄС ще раз підтвердив нашу тісну співпрацю. Вдячний за підтримку Євросоюзом кампанії «Прямуємо разом», - написав Президент України.

Як повідомляв Укрінформ, 6 жовтня відбувся 22-й саміт Україна-ЄС. Президент Володимир Зеленський висловив задоволення результатами саміту та зазначив, що Україна рухається до повноправного членства в Євросоюзі.