Кабмін і ВР усунуть проблемні моменти у новій редакції закону про держслужбу - Немчінов

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов вважає, що представники уряду, скоріше за все, недопрацювали у питанні інформування народних депутатів про переваги законопроєкту щодо зміни до Закону “Про державну службу”.

Таку думку він висловив у тижневому огляді новин у сфері реформи державного управління, оприлюдненому на youtube-каналі, повідомляє Укрінформ.

“Ймовірно, ми не допрацювали з інформуванням депутатів. Інноваційні норми, які відзначалися в його супроводі, дозволяли нам відновити конкурсну процедуру, а також поновити в новому форматі режим роботи комісії вищого корпусу. Ми будемо і надалі працювати із депутатським корпусом для того, щоб у новій редакції закону, а можливо у законі про кадровий резерв усунути всі негаразди”, - сказав Немчінов.

Водночас він нагадав про те, що уряд минулого тижня ухвалив важливий документ, який дозволить актуалізувати склад Координаційної ради з питань реформування державного управління та запровадити проведення її засідань у режимі онлайн.

“Ми плануємо двічі до кінця року провести такі засідання, підготувати цілісне бачення щодо винесення на найближчі засідання Верховної Ради, можливо вже на наступну сесію, два важливих законопроєкти. Зокрема, нову редакцію закону про Кабінет Міністрів України та нову редакцію закону про центральні органи виконавчої влади”. - сказав урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України 29 вересня відхилила законопроєкт № 3748 про внесення змін до законодавства щодо удосконалення проходження державної служби, який передбачав, зокрема, зміну структури оплати праці та запровадження нової класифікації посад державної служби.