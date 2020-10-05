У Держдепі США оцінили боротьбу Зеленського з корупцією

Президент Володимир Зеленський надає боротьбі з корупцією високий пріоритет, проте ці питання вирішити не так легко, і вони не зникають.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник державного секретаря США Стівен Біґен під час першої онлайн-дискусії YES на тему: «Перспективи реформ, безпеки та євроатлантичної інтеграції України», яка відбулася 2 жовтня.

Як зазначається, у ході події Біґен відповів на запитання Енн Епплбаум, лауреатки Пулітцерівської премії.

Зокрема, Біґен згадав про один з нагальних викликів, що постають перед Україною – корупцію: «Нас і надалі турбує корупція в Україні. Президент Зеленський надає цьому питанню високий пріоритет, проте ці питання вирішити не так легко, і вони не зникають. Ми всі маємо докласти спільних зусиль разом з українським народом, аби відвернути проблему».

Біґен нагадав, що нещодавно відвідував Україну, і протягом кількох днів перебування в Києві мав нагоду поспілкуватися з представниками влади: «Ми говорили про стан реформ, про те, що Президент Зеленський та Прем’єр-міністр прагнуть зробити».

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Він також розповів, що зустрічався з представниками неурядових організацій, що підтримують антикорупційний порядок денний, «аби почути про ряд викликів, з якими вони продовжують мати справу». Американський посадовець додав: «Після цього візиту я залишився досить оптимістично налаштований щодо майбутнього України».

Говорячи про співпрацю між Україною та нинішньою адміністрацією США, заступник державного секретаря зазначив: «Ми цілком пишаємося нашими набутками щодо України. Ми надали Україні безпекової допомоги на суму понад 2 млрд дол. Нинішня адміністрація активно підтримувала професіоналізацію українських збройних сил та зміцнення їх бойової здатності. Ця допомога включає в себе надання летальної військової допомоги. (...) Я і всі представники американської влади, тісно співпрацюємо з Україною і очікуємо лише на нові позитивні звершення від цих відносин. Ситуація наразі без сумнівів краща, ніж була 4 роки тому».

Відповідаючи на запитання Епплбаум про перспективи незмінності провадження політики США щодо України після президентських виборів, що наближаються в Америці, Біґен наголосив: «Як на особистому рівні, так і на рівні провадження політики, існує велика гармонія в розумінні питань, пов’язаних з відносинами між США та Україною. Щодо політики, яку Сполучені Штати сповідують по відношенню до України, я очікую, що вона буде послідовною. Я впевнений, що майбутній президент Сполучених Штатів (...) і надалі повністю підтримуватиме українську владу».

Як повідомляв Укрінформ, Сенат США затвердив спеціального представника США по Північній Кореї Стівена Біґена на посаді заступника голови Держдепартаменту у грудні 2019 року.

Упродовж 24-27 серпня 2020 року Біґен відвідав Вільнюс, Москву і Київ. Він провів зустрічі з вищими представниками влади Литви, Росії та України, щоб обговорити коло регіональних і міжнародних питань.

Щорічну зустріч YES-2020 було перенесено у зв’язку з пандемією COVID-19. Зустрічі YES збирають разом світових лідерів у сфері політики, бізнесу та лідерів думки для обговорення майбутнього України та нагальних глобальних викликів.