Зеленський: Я би пожежі з пострілами не об’єднував

Президент Володимир Зеленський закликає не поєднувати пожежі на Луганщині з обстрілами російських найманців та наголошує, що причини мають встановити правоохоронці.

Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ на Рівненщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я би з пострілами не об’єднував питання пожеж. Перше. Зареєстроване кримінальне провадження через ці пожежі. Це не перші пожежі, які на Луганщині відбуваються, на жаль, цього року”, - зазначив Зеленський і додав: “Це була провокація, чи які були причини, через що сталися ці пожежі, я поки що не можу сказати, повинні сказати професіонали, правоохоронці”.

Президент підкреслив, що нинішній рік “не найкращий” для України “з точки зору природних катаклізмів та інших трагедій”.

Водночас він запевнив, що відповідні служби навчилися швидко справлятися з пожежами, які виникають по всій країні.

Як повідомлялося, впродовж доби 30 вересня на території Луганської області було зафіксовано 146 пожеж. За даними ДСНС, загалом уздовж лінії розмежування утворилося 6 масштабних осередків лісових пожеж. Найбільш складна ситуація була вздовж лінії розмежування від Станиці Луганської до Сєверодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів. За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить близько 11,3 тис. гектарів. Внаслідок пожеж загинуло 9 осіб та госпіталізовано 10 осіб.

За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

У пресцентрі ООС не виключили, що масштабні лісові пожежі на Луганщині спричинені збройними провокаціями окупантів із застосуванням трасуючих куль.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів виділить кошти з резервного фонду державного бюджету для допомоги постраждалим та подолання наслідків пожеж у Луганській області.