ТСК щодо "вагнерівців": Рада обговорила петицію без ухвалення рішення

Верховна Рада обговорила питання електронної петиції щодо створення Тимчасової слідчої комісії щодо можливої державної зради у справі так званих вагнерівців без ухвалення рішення.

Як зазначив перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук, це вперше український парламент розглянув у сесійній залі е-петицію, яка набрала необхідні 25 тисяч голосів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Була на сайті Верховної Ради України петиція Тарасової Віталіни, яка набрала 25 тисяч 705 підписів щодо необхідності створення Тимчасової слідчої комісії з обставин розслідування можливої державної зради під час організації та проведення операції з вивезення на територію України російських найманців ПВК "Вагнер", причетних до збиття українських військових літаків", - нагадав віцеспікер.

За його словами, згідно з регламентом ВР процедура розгляду електронної петиції передбачає лише її обговорення народними депутатами.

"Відповідно до регламенту висновок комітету береться до відома, ніякого голосування немає", - зауважив Стефанчук.

У свою чергу заступник голови комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла поінформувала, що комітет розглянув вказану петицію та "рекомендував Верховній Раді України визначитися щодо згаданого питання шляхом голосування", а потім це рішення перенаправити до регламентного комітету.

За її словами, у парламенті вже зареєстровано проєкт постанови про створення відповідної ТСК № 4105 від 16 вересня, по якій профільним комітетом є саме комітет з питань регламенту.

У ході розгляду петиції депутати провели традиційне обговорення з виступами від фракцій та груп, а також безпосередньо від себе, яке Стефанчук підсумував словами, що "висновок комітету береться до відома".

Після цього ранкове пленарне засідання парламенту було закрито.

Як повідомлялося, 7 вересня на сайті електронних петицій ВР було зареєстровано петицію з вимогою створити Тимчасову слідчу комісію щодо розслідування можливої державної зради у справі "вагнерівців". Станом на 13 вересня вказана петиція зібрала необхідні 25 тисяч голосів.

18 серпня журналіст Юрій Бутусов написав, посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах, що затримання в Білорусі найманців ПВК "Вагнера" нібито було спецоперацією українських спецслужб, яка провалилася через витік інформації з Офісу Президента.

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що вважає інформацію про нібито підготовку українськими спецслужбами операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера", яка була зірвана через ймовірний витік інформації після наради у глави держави, спланованою дезінформаційною кампанією.

18 серпня Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міноборони заявив, що російська сторона завчасно готувала фейкову версію про нібито причетність СБУ до затримання 33 "вагнерівців".

4 вересня віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді щодо справи "вагнерівців" дасть змогу довести, що звинувачення на адресу найвищих посадовців України у зриві спецоперації із затримання бойовиків не знайшли свого підтвердження.