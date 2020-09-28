ТСК щодо "вагнерівців": "Голос" збере підписи для позачергової Ради

Депутатська фракція "Голос" збиратиме підписи на підтримку проведення позачергової сесії Верховної Ради для розгляду проєкту постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування справи "вагнерівців".

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова фракції Сергій Рахманін у Фейсбуці.

"Ініційований фракцією "Голос" проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо "вагнерівців" був поданий ще позаминулого тижня. На початку минулого тижня остаточно зареєстрований. 22 вересня, тобто за 2 дні до засідання комітету, на мою вимогу як керівника фракції, нам передали бланки підписних листів щодо скликання позачергової сесії Верховної Ради. Запропонований нами порядок денний позачергової сесії ВР – створення ТСК щодо "вагнерівців", - зазначив політик.

Він уточнив, що для того, щоб ТСК нарешті змогла запрацювати, проект постанови щодо створення ТСК має бути розглянутий регламентним комітетом і підтриманий Верховною Радою.

"Як швидко запрацює ТСК, сказати важко. З одного боку, не бракує крикунів, які все ще вимагають розпочати процес створення комісії. Вперто ігноруючи ту обставину, що він уже давно розпочався. З іншого, - противників комісії теж до біса", - додав Рахманін.

Як повідомляв Укрінформ, 24 вересня Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді винести проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування справи "вагнерівців" у зал засідань для голосування.

Наприкінці липня під Мінськом затримали 33 бойовиків ПВК Вагнера. Україна скерувала Білорусі запит на екстрадицію "вагнерівців".

14 серпня генпрокуратура РФ повідомила, що 32 із 33 затриманих у Мінську повернулися у Росію. Один залишився в Білорусі, оскільки має і російське, і білоруське громадянство.

18 серпня журналіст Юрій Бутусов написав, посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах, що затримання в Білорусі найманців ПВК Вагнера, нібито, було спецоперацією українських спецслужб, яка провалилася через витік інформації з Офісу Президента.

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що вважає інформацію про, нібито, підготовку українськими спецслужбами операції із затримання бойовиків ПВК Вагнера, яка була зірвана через ймовірний витік інформації після наради у глави держави, спланованою дезінформаційною кампанією.

18 серпня Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міноборони в коментарі Укрінформу повідомив, що російська сторона завчасно готувала фейкову версію про, нібито, причетність СБУ до затримання 33 "вагнерівців".

4 вересня в коментарі Укрінформу віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що створення ТСК у Верховній Раді щодо справи "вагнерівців" дасть змогу довести, що звинувачення на адресу найвищих посадовців України у зриві спецоперації із затримання бойовиків не знайшли свого підтвердження.

9 вересня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", що Апарат Ради національної безпеки й оборони не має інформації або документів щодо проведення спецоперації із затримання найманців ПВК Вагнера.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв 9 вересня повідомив у Фейсбуці, що Шевченківський суд зобов‘язав СБУ відкрити провадження за статтями 111 (державна зрада) та 114 (шпигунство) щодо голови Офісу Президента Андрія Єрмака. За словами Ар’єва, справа пов‘язана зі зливом інформації про спецоперацію щодо "вагнерівців".

Зі свого боку, Єрмак вважає піаром відкриття провадження СБУ щодо його ролі в історії із так званою спецоперацією з "вагнерівцями".

16 вересня депутатська фракція "Голос" зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови щодо створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо розслідування справи "вагнерівців".