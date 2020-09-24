Словаччина запевнила у підтримці санкцій ЄС проти Росії

Словаччина продовжує підтримувати санкційну політику Євросоюзу проти РФ та засуджує порушення територіальної цілісності України.

Про це президент Словаччини Зузана Чапутова заявила 24 вересня під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським за результатами переговорів у четвер у Братиславі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується способу, то потрібно реалізувати ті заходи, які Європейський Союз прийняв щодо Росії: і ми тут говоримо про політику санкцій", - заявила Чапутова, відповідаючи на питання кореспондента Укрінформу, як примусити Росію припинити агресію та повернути Україні захоплені території.

Водночас, президент Словаччина завила про важливість ведення та підтримки діалогу з метою встановлення миру. На цьому тлі вона з радістю відзначила триваючий на Донбасі режим тиші, який вдалося досягти шляхом переговорів.

"Я дотримуюся думки, і запевнила Президента України в тому, що ми для України є союзником. Союзником, який підтримує її суверенітет, незалежність та територіальну цілісність, а також підтримуємо Україну на шляху до ЄС", - заявила Чапутова.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський у четвер, 24 вересня, перебуває з офіційним візитом у Словаччині.

Фото: Офіс Президента