Зеленський запропонував розмістити в Києві міжнародний орган протидії пропаганді

З огляду на досвід протистояння в інформаційній війні з Росією, Україна готова розмістити в Києві Міжнародний офіс з протидії дезінформації та пропаганді.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час відеовиступу перед учасниками 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Україна як одна із держав, яка з 2014 року активно протидіє пропаганді та інформаційним атакам, готова ініціювати створення в Києві штаб-квартири Міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді", - заявив глава Української держави.

Він підкреслив, що у світі більше не існує поняття "чужої війни", і наша планета вже не сприймається такою великою, як раніше. За його словами, це доводять, у тому числі, "інформаційні загрози світу, коли дезінформація та "fake news"можуть впливати на світові ринки, біржі та навіть виборчі процеси".

Читайте також: Зеленський назвав в ООН конкретні кроки для досягнення миру на Донбасі

Нагадаємо, провідні держави світу, у тому числі, США й країни Європейського Союзу неодноразово висловлювали занепокоєння у зв'язку з негативним впливом, який створює пропаганда й дезінформація.