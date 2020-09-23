"Дуже інтенсивний діалог": Кулеба розповів, про що домовився з Сіярто
Про це Дмитро Кулеба повідомив на брифінгу в Закарпатській ОДА, передає кореспондент Укрінформу.
“У нас був дуже інтенсивний діалог з моїм угорським колегою, мета якого забезпечити насичену, динамічну та результативну взаємодію між Україною та Угорщиною. Сьогоднішня зустріч теж результативна. Ми досягли декількох домовленостей, наразі спільно працюватимемо над тим, аби успішно провели засідання три міжурядові групи — з питань національних меншин, з питань освіти та з питань транскордонного співробітництва, в рамках якої обговорюється розбудова нових КПП на кордоні”, - сказав Кулеба.
Зі свого боку Петер Сіярто наголосив, що країнам треба зробити декілька важливих кроків, аби направити українсько-угорські відносини в потрібне русло.
Він додав, що угорці чекають великих результатів від роботи тих трьох міжурядових груп, про які говорив Дмитро Кулеба.
Як повідомлялося, сьогодні, 23 вересня, на Закарпатті триває спільний візит міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сіярто. Глави зовнішньополітичних відомств обговорять реалізацію домовленостей з широкого спектру українсько-угорських відносин, зокрема, поглиблення економічного співробітництва, розвиток прикордонної інфраструктури та забезпечення прав національних меншин.
Раніше, 14 вересня, Дмитро Кулеба у ході телефонної розмови запросив Петера Сіярто разом відвідати Закарпаття.