"Дуже інтенсивний діалог": Кулеба розповів, про що домовився з Сіярто

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відзначив, що під час зустрічі на Закарпатті із угорським колегою Петером Сіярто вони мали інтенсивний діалог та домовилися про роботу трьох міжурядових груп — з питань нацменшин, освіти та транскордонного співробітництва.

Про це Дмитро Кулеба повідомив на брифінгу в Закарпатській ОДА, передає кореспондент Укрінформу.

“У нас був дуже інтенсивний діалог з моїм угорським колегою, мета якого забезпечити насичену, динамічну та результативну взаємодію між Україною та Угорщиною. Сьогоднішня зустріч теж результативна. Ми досягли декількох домовленостей, наразі спільно працюватимемо над тим, аби успішно провели засідання три міжурядові групи — з питань національних меншин, з питань освіти та з питань транскордонного співробітництва, в рамках якої обговорюється розбудова нових КПП на кордоні”, - сказав Кулеба.

За його словами, на Закарпатті він також домовився з Сіярто про невідкладне проведення бізнес-форуму українських та угорських компаній під егідою двох МЗС, а ще обговорювали розвиток туризму в Закарпатській області. “…Ми хочемо більше торгівлі, міжлюдських, інфраструктурних та політичних контактів між Угорщиною та Україною”, - заявив Дмитро Кулеба.

Зі свого боку Петер Сіярто наголосив, що країнам треба зробити декілька важливих кроків, аби направити українсько-угорські відносини в потрібне русло.

“Однозначно, ситуація, яка зараз існує, не є доброю ні для Угорщини, ні для України, ані для закарпатських угорців. Щоб вирішити наші проблеми, необхідно робити багато маленьких кроків. З нашої сторони ми й надалі будемо допомагати угорцям Закарпаття — за шість років Угорщина вклала 90 млрд форинтів в розвиток Закарпаття. Ми визнаємо територіальну цілісність України, підтримуємо газові поставки в Україну, забезпечуємо транзитний переїзд громадян, які подорожують в Європу. Я підтримую думку мого колеги, що Закарпаття треба зробити спільним надбанням України та Угорщини”, - зазначив Сіярто.

Він додав, що угорці чекають великих результатів від роботи тих трьох міжурядових груп, про які говорив Дмитро Кулеба.

Як повідомлялося, сьогодні, 23 вересня, на Закарпатті триває спільний візит міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сіярто. Глави зовнішньополітичних відомств обговорять реалізацію домовленостей з широкого спектру українсько-угорських відносин, зокрема, поглиблення економічного співробітництва, розвиток прикордонної інфраструктури та забезпечення прав національних меншин.

Раніше, 14 вересня, Дмитро Кулеба у ході телефонної розмови запросив Петера Сіярто разом відвідати Закарпаття.