Кулеба роз’яснив ситуацію навколо "угорського" району на Закарпатті

Берегівський район на Закарпатті не створюється заново, він існував і раніше, а тепер у межах адміністративно-територіальної реформи укрупнюється.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сіярто, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Берегівський район давно вже існує... У рамках реформи децентралізації відбувається укрупнення районів відповідно до європейської методології. Тому шляхом приєднання Виноградівського району відбувається укрупнення району й створення укрупненої одиниці. Ні про яке створення нового Берегівського району не йдеться”, - підкреслив Кулеба.

Міністр укотре наголосив, що будь-який внутрішній поділ районів в Україні стосується виключно адміністративно-територіальної реформи, яка, за його словами, деполітизована і відбувається в рамках затверджених європейських методик.

У свою чергу Сіярто зауважив, що рішення щодо існування Берегівського району є рішенням тільки України.

“Ми сподіваємося і дуже просимо уряд України, у нас є таке прохання, щоб Берегівський район залишився. Але це прохання з нашого боку, рішення будете приймати Ви. А це наше прохання, і ми сподіваємося, що ви позитивно поставитеся до нього”, - зазначив Сіярто.

Як повідомлялося, 15 червня міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявив, що створення в рамках нового адміністративного устрою України Берегівського району на Закарпатті не є поступкою української влади Угорщині.

На початку червня було оприлюднено проєкт постанови ВР, в якому йдеться про формування нових районів в Україні. На Закарпатті зазначено п'ять районів області (Берегівський, Мукачівський, Тячівський, Ужгородський та Хустський), а не 4, як це було передбачено попередніми узгодженими рішеннями. Укрупнення Берегівського району, більшість населення в якому буде угорською, багато представників громадськості розцінило як поступки української влади Угорщині.

Берегівський район у нинішніх його межах утворений на Закарпатті в 1953 році, в районі проживає близько 52 тисяч людей, переважна більшість населення району - угорці. Населення нинішнього Виноградівського району на Закарпатті - понад 120 тисяч, переважна більшість - українці, угорці становлять близько 26% жителів Виноградівщини.

12 червня на позачерговому засіданні уряд підтримав проєкт постанови Верховної Ради України про утворення та ліквідацію районів в усіх областях України, а також проєкт постанови щодо утворення та ліквідації районів в АР Крим.

Проєктами актів пропонується ліквідувати існуючі 490 районів та утворити 129 нових районів, з них 10 – у АР Крим та 7 – на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.