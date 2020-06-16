Створення Берегівського району на Закарпатті не є поступкою Угорщині — Чернишов

Створення в рамках нового адміністративного устрою України Берегівського району на Закарпатті не є поступкою української влади Угорщині.

Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час пресконференції 15 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Створення цього району не є поступкою Угорщині, тому що в конфігурації Берегівського району ми підсилили його ще Виноградівським", - сказав Чернишов.

Він додав, що Берегівський район у новій конфігурації є переважно українським.

Як повідомлялося, 1 червня було оприлюднено проєкт постанови Кабінету міністрів, в якому зазначено кількість районів у всіх областях України. Згідно з останнім рішенням, на Закарпатті зазначено п'ять районів області (Берегівський, Мукачівський, Тячівський, Ужгородський та Хустський), а не 4, як це було передбачено попередніми узгодженими рішеннями. Укрупнення Берегівського району, більшість населення в якому буде угорською, багато представників громадськості розцінило як поступки української влади Угорщині.

Берегівський район у нинішніх його межах утворений на Закарпатті в 1953 році, в районі проживає близько 52 тисяч людей, переважна більшість населення району — угорці. Населення нинішнього Виноградівського району на Закарпатті — понад 120 тисяч, переважна більшість українці, угорці складають близько 26% жителів Виноградівщини.