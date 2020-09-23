У Ахметова спростовують, що він виділяє гроші “команді Зеленського”

У пресслужбі олігарха Ріната Ахметова заявили, що інформація про те, що він виділяє гроші на команду Президента Володимира Зеленського та партію "Слуга народу", не відповідає дійсності.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі пресслужби Ахметова для Української правди.

"Нагадую, що Рінат Ахметов передав управління своїм бізнесом менеджменту, а політичну діяльність він не веде з 2012 року. Все, на чому він зосереджений - це благодійність і розвиток футбольного клубу "Шахтар".

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Тому будь-які спроби "прив'язати" Ріната Леонідовича до будь-яких політичних процесів не відповідають дійсності. Більш того, твердження такого роду завдають шкоди діловій репутації Ахметова Р.Л", - наголосили у пресслужбі.

Слова джерела "Української правди" про те, що Ахметов "виділяє гроші на команду Зеленського і "Слуги народу" в пресслужбі олігарха називають "абсолютною брехнею".

Раніше один з великих бізнесменів у статті УП розповів, що олігарх Рінат Ахметов виділяє гроші на команду Президента Володимира Зеленського та "Слугу народу". За його словами, це більше 2 мільйонів доларів щомісяця.