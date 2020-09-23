У Ахметова спростовують, що він виділяє гроші “команді Зеленського”
Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі пресслужби Ахметова для Української правди.
"Нагадую, що Рінат Ахметов передав управління своїм бізнесом менеджменту, а політичну діяльність він не веде з 2012 року. Все, на чому він зосереджений - це благодійність і розвиток футбольного клубу "Шахтар".
Тому будь-які спроби "прив'язати" Ріната Леонідовича до будь-яких політичних процесів не відповідають дійсності. Більш того, твердження такого роду завдають шкоди діловій репутації Ахметова Р.Л", - наголосили у пресслужбі.
Слова джерела "Української правди" про те, що Ахметов "виділяє гроші на команду Зеленського і "Слуги народу" в пресслужбі олігарха називають "абсолютною брехнею".
Раніше один з великих бізнесменів у статті УП розповів, що олігарх Рінат Ахметов виділяє гроші на команду Президента Володимира Зеленського та "Слугу народу". За його словами, це більше 2 мільйонів доларів щомісяця.