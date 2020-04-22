Ахметов за сім років збіднів на 80% - Bloomberg

Загальна вартість статків українського олігарха й найбагатшого українця Ріната Ахметова за останні 7 років скоротилися на 80%.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Його (Ахметова – ред.) статки, вартість яких становила 22,4 млрд, впали на 80% впродовж останніх семи років. Це є одним із найстрімкіших падінь в індексі мільярдерів Bloomberg», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нині завданням українського олігарха є збереження бізнесу на плаву, адже пандемія коронавірусу сильно вдарили по вартості сировини. Цього року ціни на сталь впали на 20%, і це стало для найбільшого виробника сталі в Україні Метінвесту Ахметова великим викликом.

Більш того, в іншій компанії 53-річного олігарха ДТЕК заявили про наміри реструктуризувати свою заборгованість на 1 мільярд доларів, а також призупинити видобуток вугілля на найбільшому вугільному об'єднанні України — «Павлоградвугіллі», де працюють близько 20 тисяч людей.

Зазначається, що ДТЕК вже інвестував близько 1,2 мільярда доларів США у відновлювану енергію, проте може витратити менше коштів в цій області, оскільки глобальна економіка сповільнюється, а державне регулювання робить галузь менш привабливою для інвестицій.

Як повідомив представник холдингової компанії Ахметова СКМ, холдинг планує зосередитися на "основних" промислових підприємствах, а не розширювати сільськогосподарську діяльність компанії HarvEast.