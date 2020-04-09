Forbes оновив список найбагатших людей світу – Ахметов за рік втратив понад $3 мільярди

Одне із найавторитетніших економічних видань у світі – Forbes – опублікувало оновлений список найзаможніших людей світу 2020.

Відповідний рейтинг з’явився на сайті журналу.

Загалом до рейтингу потрапили 2095 бізнесменів.

Найбагатшою людиною у світі на сьогодні є 56-річний засновник Amazon Джефф Безос, чиї статки оцінюються в 113 мільярдів доларів.

У першій трійці також опинилися засновник Microsoft Білл Гейтс з капіталом в 98 мільярдів доларів та найбагатша людина Європи, глава групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно з $76 мільярдами.

До першої десятки рейтингу увійшли також Уоррен Баффет ($67,5 мільярда), засновник Oracle Ларрі Еллісон ($59 мільярдів), глава Inditex, в яку входять бренди Bershka, Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Oysho та ін. Амансіо Ортега ($55,1 мільярда), засновник Facebook Марк Цукерберг ($54,7 мільярда) та діти засновника Walmart Сема Уолтона – Джим Уолтон ($54,6 мільярда), Еліс Уолтон ($54,4 мільярда) та Роб Уолтон ($54,1 мільярда).

Також у списку найзаможніших людей планети опинилися шестеро українців. Серед них:

- Рінат Ахметов, який посів 875 місце, опустившись за рік з 272-го. Його статки оцінюються в $2,4 млрд ($6 млрд за 2019 рік);

- Віктор Пінчук, який опустився на 8 сходинок і зараз опинився на 1613-му місці рейтингу з $1,3 млрд статками;

- Геннадій Боголюбов ($1,2 млрд) піднявся з 1818-го на 1730-те місце;

- Юрій Косюк посідає 1851 місце, у 2019 році був на 1605-му. Його статки становлять $1,1 млрд;

- Ігор Коломойський - 1990 місце (раніше – 1941-е) – $1 млрд;

- Костянтин Жеваго - також 1990 місце (раніше – 1511-е) – $1 млрд.

Як повідомляв Укрінформ, через падіння індексів на фондових біржах на тлі побоювань, що коронавірус вдарить по світовій економіці, сумарні статки 500 найбагатших людей світу скоротилися на 139 мільярдів доларів.

За даними сайту Worldometer, cтаном на 9 квітня у світі на коронавірус захворіли вже 1,5 млн людей. З них 330,9 тис. осіб одужали, а 88,5 тис. — померли.