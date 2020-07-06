Буславець розповіла про два конфлікти із ДТЕК Ахметова

В. о. міністра енергетики Ольга Буславець мала з компанією ДТЕК олігарха Ріната Ахметова два конфлікти.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Українській правді".

"У певні періоди часу, коли ті чи інші фінансові групи генерували ідеї, які могли б дати їм пріоритет і погано позначитися на інших, я завжди займала дуже принципову позицію. У мене було два дуже складних моменти з компанією ДТЕК, коли доходило буквально до неприємних ситуацій", - наголосила Буславець.

Одне з питань було - це бажання компанії ДТЕК продавити рішення про пріоритетність спалювання вугілля марки Г, яка видобувається переважно на підприємствах ДТЕК.

"Це було після поділу території Донбасу, коли у нас не стало свого антрацитового вугілля. Повірте, тоді були дуже запеклі дискусії", - сказала в. о. міністра.

Друге питання виникло, коли компанія ДТЕК протистояла "Донбасенерго" з приводу мінімального складу енергогенеруючого обладнання.

"Вони хотіли захистити свою теплову генерацію з точки зору регулювання і отримання додаткових платежів за встановлену потужність, за розвантаження і т.д.", - зазначила Буславець.

Як повідомлялося, з критикою Буславець виступав глава парламентського комітету з енергетики та ЖКП Андрій Герус. За його словами, в. о. міністра раніше була лобістом формули "Роттердам+".

Кабмін до 1 листопада дав вугільним ТЕС пріоритетну диспетчеризацію виробленої електроенергії. Відповідне розпорядження уряду №702-р ухвалено 17 червня 2020 року.

Фото: Міненерго