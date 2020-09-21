Зеленський не бачить причин для відставки через невчасно подані зміни до декларації

Президент Володимир Зеленський заявив, що невчасне інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про зміни в майновому стані його родини сталося через помилку і не пов’язане з корисливими мотивами, тож не є підставою для його відставки.

Про це йдеться у відповіді глави держави на електронну петицію № 22/100754-еп, повідомляє Укрінформ.

“Стосовно ж порушення, яке, на думку автора петиції, є підставою для оголошення мною відставки з поста Президента України, то воно полягає у невчасному інформуванні Національного агентства з питань запобігання корупції про зміни в майновому стані моєї родини і сталося у результаті помилки та не пов’язане із корисливими мотивами. Наголошую, що відразу після виявлення зазначеної помилки її було публічно визнано і виправлено, а її наслідки не завдали шкоди інтересам громадян або держави”, - заявив Президент.

Він наголосив, що “з огляду на викладене ... ухвалення будь-яких рішень відповідно до вказаної петиції не планується”.

Глава держави також зауважив, що слова його обіцянки залишити посаду Президента у разі свідомого порушення закону “взяті із контексту розмови про неприпустимість існування корупційних схем в управлінні державою”, та запевнив, що його “позиція з цього питання залишається незмінною”.

8 липня на сайті Президента була зареєстрована електронна петиція, автор якої Віктор Уколов закликав Володимира Зеленського "виконати свою передвиборчу обіцянку і подати у відставку з посади Президента України через порушення закону". У петиції йшлося про те, що 7 липня 2020 року Президент повідомив, що не задекларував 5,1 млн грн доходів від погашення ОВДП, чим, за словами автора, порушив Закон "Про запобігання корупції".

Петицію підписали необхідні для розгляду 25 тисяч осіб.

Як повідомлялося, 7 липня в ОП оприлюднили інформацію, що Президент Володимир Зеленський поінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення ним законодавства зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому стані. Йшлося про те, що у 2019 році родина глави держави отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) загальною сумою 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП в сумі 5,2 млн грн. Відповідно, вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів.

Того ж дня НАЗК вручило Зеленському два протоколи про адміністративне порушення у зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни у майновому стані.