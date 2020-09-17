Глава Пентагону звинуватив Москву в безперервній агресії проти України

Росія своєю триваючою агресією проти України й далі продовжує ігнорувати міжнародне право й норми.

Як передає Укрінформ, про це під час виступу в американському центрі RAND заявив міністр оборони США Марк Еспер.

"Росія відкрито перемальовує міжнародні кордони. Вторгнення Москви в Грузію у 2008 році, анексія Криму у 2014 році та безперервна агресія в Україні, демонструє її безсоромне ігнорування міжнародного права та норм", - зазначив міністр оборони США.

Еспер додав, що саме Китай і Росія визначені як головні стратегічні суперники Сполучених Штатів.

За його словами, обидві країни наразі продовжують модернізувати й розширювати можливості своїх збройних сил, у тому числі у космічній сфері й кіберпросторі.

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Як повідомляв Укрінформ, міністр оборони США Майк Еспер заявив, що США мають співпрацювати з членами НАТО задля посилення обороноздатності та стримування КНР та РФ.