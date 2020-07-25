Пентагон оприлюднив докази посилення військової присутності РФ у Лівії

Росія продовжує приховано перекидати військову техніку й обладнання в Лівію у вигляді підрозділів ПВК "Вагнер" з метою проведення там військових операцій та дестабілізації обстановки в регіоні.

Про це, як повідомила пресслужба Пентагону, заявило в п'ятницю американське командування в Африці (АФРИКОМ).

"Росія продовжує відігравати деструктивну роль у Лівії шляхом постачання озброєння для угруповання "Вагнер", - заявив командувач операцій АФРИКОМу генерал морської піхоти Бредфорд Герінг.

У цьому контексті наведені знімки аерофотозйомки, надані американським командуванням в Африці, на яких зображені літаки Су-24, Іл-76, системи ППО "Панцир", важкі бронеавтомобілі "Тигр", іншу бронетехніку та особовий склад, що належать російському угрупованню "Вагнер".

Як підкреслив генерал Герінг, "ці зображення відображають масштабну участь Росії" у ситуації в Лівії. Він наголосив, "тип і обсяги наявної техніки демонструють тверді наміри (РФ – ред.) проводити наступальні бойові дії, а не надавати гуманітарну допомогу, та вказують, що Міноборони Росії підтримує ці операції".

Читайте також: Російська авіація атакувала місто на півночі Сирії

Як підкреслили в оборонному відомстві США, це доводить, що Російська Федерація продовжує порушувати Резолюцію Ради Безпеки ООН 1970 шляхом активного постачання військової техніки та бойовиків на передові лінії конфлікту в Лівії.

Фото: www.defense.gov