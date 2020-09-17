У Раді – перерва, Разумков зібрав керівників фракцій на нараду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив півгодинну перерву в засіданні парламенту і покликав керівників фракцій і груп на нараду.

Як передає кореспондент Укрінформу, спікер оголосив перерву в засіданні на вимогу двох фракцій.

"Надійшла заява від двох фракцій про перерву. Прошу керівників депутатських фракцій та груп зібратися в моєму кабінеті", - сказав Разумков.

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Голова ВР додав, що перерва оголошується на пів години. Так, депутати мають повернутися до роботи об 11:40.

Спікер не уточнив, які саме фракції і з якої причини просили перерву.