Рада відхилила зміни до бюджету щодо держгарантій

Верховна Рада відхилила законопроєкт №3960 "Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо розширення напрямів надання держгарантій.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Народним депутатам забракло голосів, щоб ухвалити законопроєкт №3960 у першому читанні. Парламентарії також не змогли відправити проєкт на повторне перше читання і на доопрацювання.

Після цього Голова ВР оголосив, що законопроєкт відхилено.

Як ідеться в пояснювальній записці, проєктом закону пропонувалося розширити напрями надання у 2020 році державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання державного сектору економіки, спричинені запровадженням карантинних обмежень, викликаних респіраторною хворобою COVID-19.

Зазначалося, що внаслідок запровадження в Україні заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СOVID-19), на ринку електроенергії України спостерігається стрімке наростання боргів за спожиту електричну енергію від населення та інших суб’єктів господарювання, яке призводить до дефіциту обігових коштів та їх неспроможності здійснення своєчасних розрахунків за надані послуги, що в свою чергу унеможливлює повні та своєчасні розрахунки з учасниками ринку електроенергії.

Очікувалося, що ухвалення проєкту закону №3960 дозволить залучити кредити міжнародних фінансових організацій на поповнення обігового капіталу суб’єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або передачі електроенергії в Україні, зокрема кредит Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації проєкту "Солідарна підтримка Укренерго".