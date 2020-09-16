Антикорупційна стратегія має бути ухвалена як закон - НАЗК

Для початку впровадження Антикорупційної стратегії цей документ має бути ухвалений Верховною Радою як закон.

Як повідомляє Укрінформ, відповідний коментар до ухваленої 16 вересня на засіданні Уряду Антикорупційної стратегії на 2020–2024 роки оприлюднено на сторінці НАЗК у Фейсбуці.

"Для початку впровадження Антикорупційної стратегії цей документ має бути ухвалений Верховною Радою як закон. Після цього НАЗК розробить, а уряд затвердить програму заходів для виконання Стратегії", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів підтримав розроблену НАЗК Національну антикорупційну стратегію на 2020–2024 роки з одноденним доопрацюванням у секретаріаті уряду з урахуванням техніко-юридичних правок. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 16 вересня.

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При розробці стратегії був застосований таргетований підхід, коли пріоритети визначалися на основі вивчення думки громадян, бізнесу, експертів, аналізу ефективності реалізації антикорупційної політики, експертних досліджень, міжнародних практик, зобов'язань України в рамках конвенції ООН проти корупції та європейських конвенцій, відкритих фахових та громадських обговорень. За підсумком такого аналізу було визначено вісім пріоритетів Національної антикорупційної стратегії.

За попередніми оцінками запропоновані Антикорупційною стратегією заходи допоможуть Україні економити до 200 млрд грн на рік. Також очищення від корупції стане позитивним знаком для інвесторів та допоможе збільшити кількість підприємств та робочих місць.

Антикорупційна стратегія відсутня в Україні з 2017 року, а отже, відсутня координація у впровадженні антикорупційних ініціатив, знижується ефективність антикорупційних заходів.