Кабмін затвердив Національну антикорупційну стратегію

Кабінет Міністрів підтримав розроблену Національним агентством з питань запобігання корупції Національну антикорупційну стратегію на 2020–2024 роки з одноденним доопрацюванням у секретаріаті кабміну з урахуванням техніко-юридичних правок.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 16 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми побачили минулого разу (на засіданні 9 вересня. - ред.) презентацію, ми мали час попрацювати з документом, тому зараз є пропозиція підтримати документ з одноденним доопрацюванням у секретаріаті Кабінету Міністрів України з урахуванням озвучених техніко-юридичних правок. Рішення прийнято", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль після голосування.

Перед цим, презентуючи цей пункт порядку денного, голова НАЗК Олександр Новіков акцентував увагу на тому, що документ є дійсно інклюзивним, бо над ним працювали всі міністерства, що Антикорупційна стратегія затверджується лише вдруге, також він підкреслив її очікуваний економічний ефект.

"Попередня стратегія, за об'єктивними оцінками, дала плюс 6 відсотків ВВП. Ця стратегія, за нашими розрахунками, зменшить витрати від корупції в розмірі до 200 млрд ", - сказав Новіков.

Він звернувся до членів уряду з проханням підтримати Антикорупційну стратегію з невеличкими доопрацюваннями, зокрема, з урахуванням додаткових пропозицій, що надійшли від судової влади.

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Як повідомляв Укрінформ, Національне агентство з питань запобігання корупції на засіданні Кабінету міністрів 9 вересня презентувало проєкт Національної антикорупційної стратегії на 2020–2024 роки.

При розробці стратегії був застосований таргетований підхід, коли пріоритети визначалися на основі вивчення думки громадян, бізнесу, експертів, аналізу ефективності реалізації антикорупційної політики, експертних досліджень, міжнародних практик, зобов'язань України в рамках конвенції ООН проти корупції та європейських конвенцій, відкритих фахових та громадських обговорень. За підсумком такого аналізу було визначено вісім пріоритетів Національної антикорупційної стратегії.