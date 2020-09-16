На Банковій просять владу Білорусі не вводити в оману паломників-хасидів

Офіс Президента України закликає білоруську владу припинити створювати додаткову напругу на українсько-білоруському кордоні й не поширювати неправдиві заяви щодо в’їзду на територію України для паломників-хасидів.

Про це йдеться в заяві ОП.

“Закликаємо білоруську владу припинити створювати додаткову напругу на кордоні з нашою державою та не поширювати неправдиві обнадійливі заяви для паломників, які можуть створити у них відчуття, що кордон України все ж може бути відкритий для іноземців”, - підкреслили в ОП.

Зазначається, що наразі до двох тисяч паломників-хасидів перебувають на кордоні між Республікою Білорусь та Україною.

“Більшість із них прибули з Ізраїлю, довірившись чуткам про те, що український кордон з Білоруссю нібито відкритий. Влада Білорусі деякими своїми непродуманими заявами умисно чи неумисно підігріває ці чутки”, - заявили в Офісі глави Української держави.

Водночас в ОП нагадали, що Україна була змушена ухвалити рішення про закриття державного кордону для іноземців через суттєве погіршення ситуації з поширенням COVID-19, також на території держави залишаються чинними суворі карантинні обмеження, що робить неможливим проведення масових заходів, зокрема релігійного характеру.

У заяві повідомляється, що так само як навесні українська влада змушена була обмежувати участь людей у святкуванні Великодня, зараз й масове святкування Рош га-Шана за участі тисяч паломників у місті Умані Черкаської області України неможливе.

“Змушені також констатувати, що особиста образа певних осіб у де-факто діючій білоруській владі поширюється сьогодні, на превеликий жаль, і на площину міждержавних відносин. Україна, нагадаємо, зайняла нейтральну позицію щодо політичної кризи, яка була спровокована сумнівно організованим голосуванням на виборах Президента Республіки Білорусь 9 серпня цього року. Ми підтримуємо загальновизнані на Європейському континенті демократичні цінності та вважаємо, що кожна держава повинна дотримуватися зобов’язання на сто відсотків забезпечувати права та свободи людини, які гарантовані міжнародними конвенціями та відповідним національним законодавством, яке принаймні формально існує також і в Білорусі”, - зауважили в ОП.

Також в Офісі Президента наголосили, що кожна держава під час пандемії повинна проводити прозору й відповідальну політику, спрямовану на зупинку поширення COVID-19, та утриматися від провокування негативних варіантів розвитку епідемічної ситуації у сусідніх країнах.

Як повідомляв Укрінформ, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков провів зустріч із представниками хасидської спільноти щодо ситуації з паломництвом до Умані та закликав паломників поважати український закон.

Сотні паломників-хасидів, які намагаються потрапити в Україну з території Білорусі попри обмеження в'їзду, поки продовжують перебувати на кордоні між українським і білоруським пунктами пропуску.

У вівторок МЗС України звернулося до Білорусі з клопотанням не оформляти на виїзд в Україну осіб, які не підпадають під категорію винятків із заборони в'їзду іноземців.

Умань, де похований засновник Брацлавського хасидизму цадик Нахман, є місцем масового паломництва послідовників його вчення. У 2020 році святкування Рош га-Шана випадає на 18-20 вересня.