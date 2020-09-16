Паломників-хасидів обманом виманили у Білорусь - Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що паломників-хасидів, які наразі знаходяться між кордоном, фактично обманули і виманили у Білорусь, повідомивши, що їх нібито можуть пропустити в Україну.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Геращенко заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

Він нагадав, що раніше в Україні було прийнято рішення про обмеження в’їзду іноземців, в тому числі і громадян Ізраїлю, про нього були поінформовані дипломатичні представництва різних країн, зокрема Ізраїлю.

«А ті люди, які обманним шляхом виманили представників релігійної течії хасидів у Білорусь і пообіцяли їм, що їх можуть пропустити в Україну – ці люди скоїли, на мою думку, правопорушення відносно тих людей, які були фактично обмануті і виманені у Білорусь. У нас немає підстав пропускати цих громадян в Україну, - є законодавство, яке забороняє такі дії», - уточнив Геращенко.

Він зазначив, що наразі прикордонники забезпечили доступ гуманітарних місій до осіб, які знаходяться між кордонами Білорусі і України.

Як повідомляв Укрінформ, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков провів зустріч із представниками хасидської спільноти щодо ситуації з паломництвом до Умані та закликав паломників поважати український закон.

Сотні паломників-хасидів, які намагаються потрапити в Україну з території Білорусі попри обмеження в'їзду, поки продовжують перебувати на кордоні між українським і білоруським пунктами пропуску.

У вівторок МЗС України звернулося до Білорусі з клопотанням не оформляти на виїзд в Україну осіб, які не підпадають під категорію винятків із заборони в'їзду іноземців.

Українські прикордонники прогнозують прибуття ще тисячі паломників-хасидів до кордону з боку Білорусі на Чернігівщині, до 700 осіб - в Житомирській області і близько 1,5 тис. осіб - на Волині.

Умань, де похований засновник Брацлавського хасидизму цадик Нахман, є місцем масового паломництва послідовників його вчення. У 2020 році святкування Рош га-Шана випадає на 18-20 вересня.

Фото: ДСНС