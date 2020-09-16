Ситуація нині не дозволяє пропустити в Україну хасидів з Білорусі - МЗС

Ситуація на цей час не дозволяє пропустити в Україну додаткову кількість хасидів, які зібралися на кордоні з Білоруссю.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін в ефірі каналу "Україна 24" в середу, 16 вересня.

"На сьогоднішній момент ситуація не дозволяє нам дозволити пропуск в Україну додаткової кількості хасидів, зокрема тих паломників, які на сьогоднішній день зібралися на кордоні з Білоруссю. Ми постійно проводимо спільно з колегами з інших відомств роз'яснювальну роботу, і реакція, в принципі, є досить адекватною. Ми не фіксуємо значних порушень", - сказав Єнін.

Він додав, що значною мірою цьому сприяла готовність українських органів реагувати належним чином на порушення громадського порядку чи режиму перетину кордону.

У цьому контексті дипломат нагадав, що кілька днів тому з України було депортовано декількох громадян Ізраїлю за порушення ними громадського порядку в місці паломництва.

Щодо перспектив потрапляння хасидів, які зібралися на білоруському кордоні, в Умань, Єнін зауважив, що "на сьогоднішній день ми керуємося насамперед тими нормативними документами, які затверджені урядом та національними інтересами України".

Він також поінформував, що українські дипломати перебувають в постійному контакті з керівництвом уряду Ізраїлю.

"Я безпосередньо декілька разів на день спілкуюся з міністром Елькіним, який визначений прем'єр-мінітсром Нетаньяху як координатор взаємодії з Україною з питань паломництва хасидів і, хочу сказати, що ми маємо надзвичайно хороший рівень взаємодії. Буквально позавчора в Україну приїхали двоє представників поліції Ізраїлю, сьогодні очікується прибуття ще чотирьох. Усе це спрямовано на покращення взаємодії і забезпечення нормального діалогу з представниками паломників", - зазначив Єнін.

Як повідомляв Укрінформ, сотні прочан-хасидів, які намагаються потрапити в Україну з території Білорусі попри обмеження в’їзду, наразі продовжують перебувати на кордоні між українським та білоруським пунктами пропуску.

Українські прикордонники прогнозують прибуття ще тисячі прочан-хасидів до кордону з боку Білорусі на Чернігівщині, до 700 осіб - на Житомирщині і близько 1,5 тисячі осіб — на Волині.

Міністерство закордонних справ України звернулося до Білорусі з клопотанням не оформлювати на виїзд в Україну осіб, які не підпадають під категорію виключень із заборони в’їзду іноземців.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. У 2020 році святкування Рош га-Шана припадає на 18-20 вересня.