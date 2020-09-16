Україна контролює ситуацію з хасидами і в Умані, і на білоруському кордоні - Єнін

Українська влада повністю контролює ситуацію з паломництвом хасидів, які прибули в Умань до запровадження заборони на в'їзд іноземців, і тими, що наразі зібралися на білоруському кордоні.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін в ефірі каналу "Україна 24" в середу, 16 вересня.

"На даному етапі ситуація знаходиться під контролем компетентних органів державної влади. Хочу відзначити надзвичайно високий рівень взаємодії між усіма причетними відомствами - прикордонниками, Державною міграційною службою, ДСНС, з нашими колегами з білоруського боку і з урядом Ізраїлю", - сказав Єнін.

Він нагадав, що вчора провів зустріч з послом Ізраїлю в Україні Джоелем Ліоном, який, за словами заступника міністра, з розумінням поставився до необхідності дотримуватися заходів безпеки. "Ми неодноразово наголошували і виходили із спільним заявами з урядом Ізраїлю про те, що ми у своїх діях керуємося насамперед безпекою як громадян України, так і тих паломників, які мали намір прибути сюди", - акцентував дипломат.

Заступник міністра запевнив, що на сьогодні в Умані вживаються надзвичайні заходи з метою максимального убезпечення тих паломників, які прибули до введення заборони на в'їзд в Україну. "Їх буде забезпечено відповідним харчуванням, медичним забезпеченням, буде зведено до мінімуму контакти з місцевим населенням, планується проведення додаткового тестування з тим, щоб заспокоїти місцеве населення і переконати його в тому, що на сьогоднішній момент усі можливі заходи проти поширення COVID-19 на даному етапі вжиті", - зазначив Єнін.

Як повідомляв Укрінформ, сотні прочан-хасидів, які намагаються потрапити в Україну з території Білорусі попри обмеження в’їзду, наразі продовжують перебувати на кордоні між українським та білоруським пунктами пропуску.

Українські прикордонники прогнозують прибуття ще тисячі прочан-хасидів до кордону з боку Білорусі на Чернігівщині, до 700 осіб - на Житомирщині і близько 1,5 тис. осіб — на Волині.

Міністерство закордонних справ України звернулося до Білорусі з клопотанням не оформлювати на виїзд в Україну осіб, які не підпадають під категорію виключень із заборони в’їзду іноземців.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. У 2020 році святкування Рош га-Шана припадає на 18-20 вересня.