Зеленський обговорив з главою парламенту Австрії вибори та перемир'я на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Національної ради (парламенту) Республіки Австрія Вольфгангом Соботкою, на якій стороні обговорили двосторонніх відносин між Україною та Австрією, також мова йшла про перемир'я на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Зазначається, що Зеленський детально розповів про ситуацію на сході та всі ті зусилля, яких Україна докладає для досягнення миру", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, Соботка наголосив, що в Австрії діє велика українська діаспора, і що офіційний Відень підтримує Україну на багатьох міжнародних платформах. Він відзначив, що Австрія хоче залишатися надійним партнером для України.

Соботка заявив, що Австрія підтримує розв'язання питання війни на сході України в Нормандському форматі.

Зеленський та Президент парламенту Австрії детально обговорили питання проведення виборів на тимчасово непідконтрольних територіях Донбасу. Президент України наголосив на неможливості проведення цих виборів до виведення іноземних військ та незаконних збройних формувань, повернення контролю України над цими територіями. Крім того, вибори мають відбутися чесно та прозоро, з дотриманням міжнародних стандартів.

Глава Української держави також вислови сподівання, що Україна та Австрія відновлять двосторонню співпрацю до рівня, якого будо досягнуто до пандемії COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, 5-16 вересня Президент Володимир Зеленський з дружиною перебувають з офіційним візитом в Австрії.

Фото: ОП