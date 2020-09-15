Для врегулювання на Донбасі Австрія підключить контакти зі Сходу і Заходу – Курц

Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц обіцяє використовувати контакти на Заході і Сході для врегулювання конфлікту на Донбасі в інтересах усіх сторін.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Курц заявив на спільному з Президентом України Володимиром Зеленським брифінгу у Відні, відповідаючи на запитання, чи не бажає Австрія відігравати активнішу посередницьку роль у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

«Австрія завжди дуже активно ставилася до діалогу. Ми завжди намагались і намагаємося ті добрі контакти, які у нас є і з Заходом, і зі Сходом, використовувати максимально позитивно в інтересах усіх сторін», - сказав Курц.

Він нагадав, що під час візитів до України відвідував Донбас і був на лінії зіткнення, тож знає ситуацію.

«Якщо випаде якась інша нагода зробити внесок в урегулювання конфлікту, то я, звісно, зроблю це у будь-який момент», - зауважив Курц.