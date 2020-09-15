Арахамія виступає проти створення ТСК щодо роботи спецслужб
Як передає кореспондент Укрінформу, про це він сказав журналістам біля Верховної Ради.
"Я категорично проти створення будь-якої ТСК про роботу спецслужб. Це не обговорюється взагалі в широкому контексті, для цього треба мати доступ до державної таємниці і отримати відповідний ще допуск до матеріалів", - сказав Арахамія.
Він зазначив, що запропонував представникам опозиції альтернативний майданчик - підкомітет з питань розвідки, який він очолює і в якому репрезентативно присутні усі представники опозиції.
"Є площадка - в закритому форматі всі, хто отримав доступ і допуск, можуть ознайомитися з матеріалами справи, всіма документами, з якими вони хочуть ознайомлюватися, а потім можуть у якомусь стислому форматі, не розголошуючи таємниць, повідомити про це суспільству", - розповів депутат.
На його думку, "це правильна форма".
"Навіть наші міжнародні партнери нам теж радять, якщо є дійсно якийсь резонанс, робити тільки в такому вигляді", - додав Арахамія.
Політик вважає, що "дуже неправильно з точки зору державної позиції - ставити на карту такі речі для того, щоб отримати якісь політичні дивіденди".
Як повідомлялося, напередодні під Верховною Радою активісти вимагали створення ТСК для розслідування справи "вагнерівців", а також щодо справи вбивства журналіста Павла Шеремета.