Рада утворила ТСК із розслідування корупції в органах ДАБІ

Рада утворила ТСК із розслідування корупції в органах ДАБІ

Укрінформ
Верховна Рада утворила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Як передає кореспондент Укрінформу, це рішення підтримали 316 народних депутатів.

До складу комісії увійшли 14 народних депутатів: Олександр Аліксійчук, Володимир Ватрас, Олег Дунда, Сергій Мандзі, Максим Павлюк, Андрій Стріхарський, Олена Шуляк, Іван Юнаков (всі - з фракції "Слуги народу"), Наталія Приходько ("Опозиційна платформа – За життя"), Андрій Пузійчук ("Батьківщина"), Микола Величкович ("Європейська солідарність"), Ярослав Юрчишин ("Голос"), Володимир Арешонков (депутатська група "Довіра"), Віктор Бондар (депутатська група "За майбутнє").

Очолив ТСК Пузійчук, а його заступником став Юрчишин.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 13 березня 2020 року ухвалив постанови про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) та створення замість неї окремих органів, між якими будуть розподілені функції ДАБІ. Відповідні постанови Кабміну набули чинності 15 березня.

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Зокрема, уряд утворив Державну сервісну службу містобудування України (Держсервісбуд), основними завданнями якої є надання (отримання, реєстрація), відмова у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Також утворено Державну інспекцію містобудування та Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні.

9 вересня уряд прийняв постанову, відповідно до якої будуть створені територіальні органи Державної сервісної служби містобудування (Держсервісбуд) як структурні підрозділи її апарату.

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