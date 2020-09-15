Рада утворила ТСК із розслідування корупції в органах ДАБІ

Верховна Рада утворила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Як передає кореспондент Укрінформу, це рішення підтримали 316 народних депутатів.

До складу комісії увійшли 14 народних депутатів: Олександр Аліксійчук, Володимир Ватрас, Олег Дунда, Сергій Мандзі, Максим Павлюк, Андрій Стріхарський, Олена Шуляк, Іван Юнаков (всі - з фракції "Слуги народу"), Наталія Приходько ("Опозиційна платформа – За життя"), Андрій Пузійчук ("Батьківщина"), Микола Величкович ("Європейська солідарність"), Ярослав Юрчишин ("Голос"), Володимир Арешонков (депутатська група "Довіра"), Віктор Бондар (депутатська група "За майбутнє").

Очолив ТСК Пузійчук, а його заступником став Юрчишин.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 13 березня 2020 року ухвалив постанови про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) та створення замість неї окремих органів, між якими будуть розподілені функції ДАБІ. Відповідні постанови Кабміну набули чинності 15 березня.

Зокрема, уряд утворив Державну сервісну службу містобудування України (Держсервісбуд), основними завданнями якої є надання (отримання, реєстрація), відмова у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Також утворено Державну інспекцію містобудування та Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні.

9 вересня уряд прийняв постанову, відповідно до якої будуть створені територіальні органи Державної сервісної служби містобудування (Держсервісбуд) як структурні підрозділи її апарату.