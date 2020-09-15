Перший міжнародний візит за час карантину: Зеленський прилетів до Австрії

Президент Володимир Зеленський прибув до Республіки Австрія із офіційним візитом.

Церемонію зустрічі Володимира Зеленського у відомстві Федерального президента Республіки Австрія транслював Офіс Президента України.

“Наш перший міжнародний візит після оголошення карантину – саме до Австрії. Наші країни мають довгі історичні відносини, а нові виклики вимагають їхнього зміцнення та посилення. Вдячний Австрії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України”, - написав глава Української держави у Твіттері.

Як повідомляв Укрінформ, 15-16 вересня Президент України Володимир Зеленський відвідує з офіційним візитом Республіку Австрія.

У межах візиту заплановані переговори глави Української держави з Федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом, Федеральним канцлером Себастіаном Курцом та Президентом Національної ради (парламенту) Австрії Вольфгангом Соботкою.

Зеленський і Ван дер Беллен також візьмуть участь у роботі Економічного форуму.

Під час візиту запланована участь Президента України та його дружини в церемонії презентації україномовного аудіогіда у Віденському музеї історії мистецтв.

Церемонія зустрічі Володимира Зеленського у відомстві Федерального президента Республіки Австрія / Фото: Василь Короткий