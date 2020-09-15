Зеленський в інтерв’ю Wiener Zeitung: Головним пріоритетом є повернення територій

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що головним пріоритетом для нього є закінчення війни та повернення українських територій.

Про це глава Української держави заявив в інтерв’ю австрійській урядовій газеті Wiener Zeitung, передає Укрінформ.

"Коли я щось обіцяю, це – не просто порожні слова. Закінчення війни та повернення українських територій — це мій головний пріоритет. І це не якісь романтичні обіцянки", - заявив Зеленський, коментуючи питання щодо своїх передвиборчих обіцянок та їх реалізації після обрання.

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Водночас він визнав, що втілити ці обіцянки – "не просто".

"Але ми вже багато чого досягли. Ми повернули 140 людей з полону. Ми здійснили розведення військ. Там більше не стріляють, майже ніхто не гине. За винятком однієї смерті, втрат протягом семи тижнів більше не було. Це всі бачать, і Європа теж це бачить. Іноді бувають вистріли з боку сепаратистів. Але ми не відповідаємо на них, і це добре", - цитує Wiener Zeitung Зеленського.

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Президент України також вказав на те, що наразі на тимчасово непідконтрольних уряду територіях Донбасу спостерігається гуманітарна катастрофа, багато людей заразилися коронавірусом.

"Але люди, які живуть в окупованій частині Донбасу, також бачать, як живуть українці по той бік фронту — краще. У шахтарів на окупованому Донбасі все погано: вони не отримують нормальної заробітної плати й повинні платити високі ціни на воду та електроенергію. Якщо терпіння людей там у якийсь момент вичерпається, то можуть також виникнути заворушення", - зазначив Зеленський.

На його переконання, внутрішній конфлікт на окупованій території Донбасу є можливим, адже людям погано живеться, а також там є багато проукраїнськи налаштованих людей.

Як повідомляв Укрінформ, 15-16 вересня Президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Республіку Австрія.

У межах візиту заплановані переговори Глави держави з Федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом, Федеральним канцлером Себастіаном Курцом та Президентом Національної ради (парламенту) Австрії Вольфгангом Соботкою.