"Слуга народу" може сьогодні виключити з фракції кількох депутатів

Депутатська фракція політичної партії Слуга народу може під час свого засідання 14 вересня виключити зі складу відразу кількох членів.

Як передає Укрінформ, про це журналістам повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в кулуарах засідання фракції.

"Я не виключаю, що відбудеться виключення декількох депутатів сьогодні з фракції", - сказав Качура.

При цьому депутат уточнив, що з його ініціативи на засіданні фракції обговорювалася ситуацію, за якої депутат із СН В'ячеслав Рубльов брав участь у з'їзді політичної партії "За майбутнє" як член команди цієї політсили.

"Фракція поки не дала оцінку цієї ситуації", - додав Качура.

Як повідомлялося, раніше деякі українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений із фракції "СН" народний депутат Гео Лерос.

У понеділок стало відомо, що Юрченко вже подав до керівництва фракції заяву про вихід із фракції "Слуга народу".