"Слуги народу" навряд чи сьогодні розглядатимуть ротації в Кабміні - Гетманцев

Депутатська фракція політичної партії "Слуга народу" навряд чи розглядатиме під час свого засідання ввечері 14 вересня питання щодо ймовірних кадрових змін у Кабінеті Міністрів України.

Як передає Укрінформ, про це журналістам перед початком засідання фракції повідомив народний депутат зі "Слуги народу" Данило Гетманцев.

"Сьогодні ми розглядатимемо весь порядок денний (пленарного тижня Верховної Ради на 15-18 вересня - ред.). Я не думаю, що сьогодні будуть обговорюватися кадрові питання. Саме на цьому засіданні фракції це не на часі. У нас дуже багато важливих законопроєктів: наприклад, культурне ПДВ ми будемо завтра розглядати в залі, про розвідку, законопроєкт про захист прав споживачів фінансових послуг," - зазначив Гетманцев.

Як повідомляв Укрінформ, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в телеефірі заявив, що один із членів уряду незабаром буде відправлений у відставку.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомила раніше, що фракція "Слуга народу" на своєму засіданні 14 вересня планує обговорити питання порядку денного наступного пленарного тижня Верховної Ради, а також щодо ймовірних кадрових змін у Кабінеті Міністрів.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів 12 вересня зазначив, що найближчим часом не варто очікувати глобальної кадрової трансформації в Кабінеті Міністрів.