Рада на годині запитань до уряду заслухає Резнікова та Шкарлета

Народні депутати під час години запитань до уряду 18 вересня можуть поставити запитання віцепрем'єр-міністру - міністру з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексію Резнікову, а також в.о. міністра освіти і науки Сергію Шкарлету.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, таке рішення ухвалили керівники депутатських фракцій і груп на засіданні погоджувальної ради 14 вересня.

"Година запитань до уряду буде виглядати наступним чином: 20 хв - виступ Резнікова, до 21 хв - запитання від депутатських фракцій і груп і 20 хв - запитання до виконуючого обов'язки міністра освіти", - озвучив Голова ВР Дмитро Разумков.

Раніше спікер під час засідання погоджувальної ради нагадав, що 15 липня профільний комітет доручив Міністерству освіти розробити концепцію підвищення оплати праці вчителям. Разумков зазначив, що ця концепція не була представлена на комітеті і не надходила до ВР.

Так, за словами Голови ВР, на годині запитань до уряду депутати хотіли б почути від в.о. міністра освіти і науки, як він бачить питання зміни зарплати вчителям і забезпечення шкіл усім необхідним для роботи під час карантину, а також щодо ефективності дистанційної системи роботи освіти.

Як повідомляв Укрінформ, від Олексія Резнікова у Раді хочуть почути інформацію стосовно подальшого руху України в рамках роботи “нормандського формату”.