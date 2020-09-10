Кулеба у Мадриді нагадав про важливість санкційного тиску на Росію

Шлях до миру в Україні складний, але країна буде йти вперед і докладати всіх зусиль для врегулювання конфлікту на Донбасі у мирний дипломатичний спосіб.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній з міністром закордонних справ ЄС і співробітництва Іспанії Аранчею Гонсалес Лая пресконференції в Мадриді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Україна докладатиме всіх зусиль, щоб врегулювати конфлікт на сході країни мирним дипломатичним шляхом. Ми залишаємося відданими Мінським домовленостям та нормандському формату і розраховуємо, що Європейський Союз також продовжуватиме політику санкційного тиску на Росію до виконання нею Мінських угод. Шлях до миру дуже складний, на цьому шляху багато провокацій і викликів, але ми будемо йти вперед, щоб принести мир в Україну і деокупувати територію країни», - сказав Кулеба.

У цьому контексті він зазначив, що найближчими днями відбудеться зустріч радників лідерів нормандського формату, де будуть обговорюватися наступні кроки на шляху до врегулювання.

Кулеба також підкреслив, що Україна прагне зустрічі лідерів нормандського формату і дуже сподівається, що Росія так само проявить політичну волю до її проведення і зробить необхідні кроки, щоб лідери чотирьох країн напрацювали в її ході конкретні результати.

«Але ми всі маємо чітко розуміти, що сьогодні ключ до миру в Україні знаходиться у Москві. Якщо Москва погодиться вивести свої війська, деокупувати нашу територію, то ми швидко реінтегруємо ці території і відновимо там нормальне життя», - резюмував очільник МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, 9 вересня у Тристоронній контактній групі домовилися проводити спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника ОБСЄ, а також представників ОРДО.

У четвер голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук звернувся з листом до представника ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з проханням перенести сьогоднішню зустріч в районі селища Шуми Донецької області. У документі мова йде про те, що російська сторона та запрошені нею представники з ОРДО висунули нові вимоги, які не обговорювалися в ході позачергової відеоконференції Тристоронньої контактної групи 9 вересня.