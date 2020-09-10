Україна і Чехія домовилися провести засідання міжурядової комісії до кінця року

Чергове засідання українсько-чеської змішаної комісії з питань економічного, промислового та науково-технічного співробітництва має відбутися до кінця року.

Як передає Укрінформ з посиланням на Урядовий портал, про це йшлося під час зустрічі віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної з послом Чеської Республіки в Україні Радеком Матулою.

“Учасники погодилися, що пріоритетом є реалізація проєктів у сферах інфраструктури, енергетики, транспорту, економічної співпраці”, - йдеться у повідомленні.

Стефанішина відзначила, що за підсумками 2019 року Україна і Чехія досягли рекордного рівня товарообігу за всю історію двосторонніх відносин. “Минулого року торгівля товарами і послугами зросла на 9,3% - до 2238,2 млн дол. Це хороший фундамент для подальшого зростання, що є особливо актуальним з огляду на наслідки коронакризи для економіки», – зазначила віцепрем’єр.

Вона підтримала ініціативу чеської сторони додати у діяльність міжурядової комісії регіональний вимір для посилення співпраці Чехії з українськими областями.

Матула, у свою чергу, зазначив, що Чехія прагне розширення економічної співпраці та збільшення кількості підприємств, які працюють в Україні.

Фото: kmu.gov.ua