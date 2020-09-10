Україна й Португалія планують розвивати військове співробітництво й торгівлю — Кулеба

Україна та Португалія планують розвивати військове співробітництво та торгівлю, а також прискорити роботу над двосторонніми документами.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільної з главою МЗС Португалії Аугушту Сантушем Сілвою пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми домовилися пришвидшити роботу над двосторонніми документами між Україною і Португалією, які можуть бути підписані та надати нового поштовху нашим відносинам. Ми будемо розвивати військове співробітництво, будемо розвивати торгівлю для того, щоб зміцнювати і Україну, і Португалію, і наші відносини", - зазначив Кулеба.

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Він підкреслив, що з Португалією в України є дуже тісна взаємодія і перспективи в торгівлі й інвестиціях, "причому не лише двосторонніх, а й на ринках третіх країн".

Міністри також підписали Дорожню карту українсько-португальських відносин на 2020-2022 роки.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України 9 вересня перебуває з робочим візитом у Португалії.