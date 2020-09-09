Кулеба обговорив у парламенті Португалії безпекову ситуацію на Донбасі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у ході візиту до Португалії обговорив безпекову сиуацію на сході України з головою комітету парламенту Португалії у закордонних справах та з питань португальских громад Сержіо Пінту.

Як передає Укрінформ, про це повідомило у Фейсбуці Міністерство закордонних справ.

“Дмитро Кулеба та Сержіо Пінту обговорили безпекову ситуацію на сході України, нещодавнє порушення російською стороною повного та всеосяжного режиму припинення вогню, яке призвело до загибелі та поранень українських військовослужбовців, політико-дипломатичні зусилля України з врегулювання конфлікту”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окрему увагу співрозмовники приділили розвитку економічних зв’язків, збільшенню обсягів торгівлі та інвестицій як способу пом’якшення економічних наслідків COVID-19.

Міністр підкреслив, що Україна вдячна Португалії за послідовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету нашої держави, а також за реабілітацію у Португалії українських ветеранів війни.

Португальська сторона запевнила, що вже невдовзі буде затверджений склад Групи дружби Португалії з Україною в Асамблеї Республіки.

Кулеба сьогодні також зустрінеться з міністром закордонних справ Португалії Аугушту Сантушем Сілвою. За підсумками зустрічі запланована спільна пресконференція міністрів.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська 6 вересня двічі порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям, ще один боєць був поранений.