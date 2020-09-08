Діалог з Кулебою з проблемних питань мав акцент на спосіб їх вирішення - глава МЗС Румунії

Про це Ауреску заявив на спільній з українським колегою Дмитром Кулебою пресконференції в Бухаресті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З моїм колегою Дмитром Кулебою ми мали дуже суттєві та всебічні дискусії щодо двостороннього порядку денного румунсько-українських відносин з акцентом на спосіб вирішення існуючих проблем, серед яких пріоритетним є забезпечення прав румунської національної меншини в Україні», - сказав Ауреску.

Дипломат поінформував, що під час перемовин міністри погодили певні кроки для розвитку політичного та дипломатичного діалогу в різних сферах для використання потенціалу обох країн.

За словами Ауреску, зокрема, йшлося про продовження діяльності спільної комісії з питань захисту прав національних меншин, закінчення переговорів про протокол двосторонньої співпраці у сфері освіти щодо мовних прав етнічних румунів.

Глава МЗС Румунії також подякував українському колезі за згоду України на продовження щодо реалізації стипендіальної програми для учнів, які вивчають румунську мову.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває з робочим візитом у Румунії.