Курс України на вступ до ЄС і НАТО відповідає нашим спільним інтересам у регіоні – глава МЗС Румунії

Курс України на вступ до ЄС і НАТО відповідає спільним інтересам України та Румунії у нашому регіоні Європи.

Про це заявив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску на спільній з українським колегою Дмитром Кулебою пресконференції в Бухаресті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щодо принципової позиції Румунії у відносинах з Україною, я запевнив міністра Кулебу у постійній підтримці з боку Румунії європейського та євроатлантичного шляху України, виходячи з наших спільних інтересів у нашому регіоні Європи», - сказав Ауреску.

Він додав, що обговорював з главою МЗС України також інші аспекти, які стосуються європейського регіону. «Щодо безпеки судноплавства у Чорному морі маємо дуже спільні позиції, і це підкреслює потенціал нашої співпраці. Ми хочемо наголосити на важливості нашого діалогу в майбутньому», - акцентував очільник зовнішньополітичного відомства Румунії.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває з робочим візитом у Румунії.

Фото: twitter.com/DmytroKuleba