Адміністративна реформа в Україні не може бути предметом міжнародних дискусій – Кулеба

Адміністративна реформа в Україні не може бути предметом дискусій на міжнародному рівні попри можливе невдоволення тих чи інших нацменшин, оскільки це питання є внутрішньою справою нашої держави.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з главою зовнішньополітичного відомства Румунії Богданом Ауреску в Бухаресті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Що стосується адміністративно-територіальної реформи, то це виключно питання внутрішньої політики. Жодна країна світу не буде нас повчати, як нам влаштовувати адміністративно-територіальний устрій своєї країни. Ця реформа відбувається у тісній взаємодії з ЄС з дотриманням європейських стандартів і з повагою до прав осіб, які належать до національних меншин», - сказав Кулеба.

Він додав, що Україна мала плідні дискусії з цього приводу з Угорщиною, Болгарією, Румунією, в ході яких були знайшли збалансовані рішення, які зберігають повні можливості для національних громад розвиватися у новій адміністративній системі України.

У цьому контексті глава МЗС наголосив, що всі представники румунської громади є громадянами України.

«Ми повністю поважаємо їхню румунську ідентичність, так само як у Румунії поважають ідентичність українців», - акцентував дипломат.

Водночас він зауважив, що румуни, які живуть в Україні, можуть з якихось причин бути невдоволеними адміністративною реформою в їхньому місті так само як нею невдоволені українці.

«Це нормально, тому що це адміністративна реформа. Але це суто наша внутрішня справа, тут нема чого обговорювати. Немає міжнародних зобов’язань щодо адміністративного устрою тієї чи іншої країни. Але є зобов’язання щодо поваги прав на освіту національної меншини, і щодо них ми, безумовно, ведемо діалог не лише з меншинами, але, наприклад, з урядом Румунії, тому що розуміємо що у них, як то кажуть, болить серце за румунів, які живуть в Україні, так само як у нас болить серце за українців, які живуть у Румунії», - резюмував Кулеба.

Як повідомлялося, 7 вересня заступник голови парламентської фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що нова редакція законопроєкту щодо внесення змін до Конституції в частині децентралізації може бути подана до Верховної Ради після місцевих виборів, ближче до зими.

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13 грудня 2019 року Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №2598 "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)".

Відповідно до плану, який озвучував у 2019 році ексміністр регіонального розвитку Геннадій Зубко, після завершення реформи децентралізації адміністративно-територіальний устрій України мав включати 1400 спроможних ОТГ, 92 райони та ще 10 районів, які зараз знаходяться на тимчасово окупованих територіях та в Криму.