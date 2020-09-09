Кулеба запросив португальський бізнес до великої приватизації

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів португальському бізнесу про економічні реформи та запросив долучитися про приватизації в Україні.

Про це він зазначив під час виступу на Економічному форумі за участю представників португальського бізнесу та Державного секретаря з питань торгівлі, послуг та захисту прав споживачів міністерства економіки та цифровізації Португалії Жуау Торреша в Лісабоні, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС.

Глава зовнішньополітичного відомства розповів про економічні реформи та три ключові можливості, які Україна сьогодні може надати португальському бізнесу та інвесторам. І перша з них, за його словами, — велика приватизація.

«Я запрошую вас взяти участь у великій приватизації в Україні», - сказав Кулеба.

За його словами, друга можливість — це цифровізація.

Міністр відзначив зусилля Португалії у цій сфері та розповів про сучасний досвід та лідерство України у розвитку цифрової держави.

«Україна сьогодні —це тисячі досвідчених інженерів та ІТ-фахівців та якісні продукти, зокрема платформа «Дія». Вона може бути цікава Португалії, та й загалом можливості для цифрової співпраці величезні», - зауважив Кулеба.

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Третьою можливістю глава МЗС назвав аерокосмічну галузь з огляду на зацікавленість у космосі, яка нині всюди зростає, зокрема у Португалії, та технології України.

Кулеба додав, що Україна та Португалія мають великий потенціал не лише у двосторонній торгівлі, а й в успішному спільному виході на ринки третіх країн.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 9 вересня перебуває з робочим візитом у Португалії.