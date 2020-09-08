Разумков підписав закон про парламентський контроль за приватизацією

Разумков підписав закон про парламентський контроль за приватизацією

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон «Про внесення змін до закону "Про приватизацію державного і комунального майна" (щодо парламентського контролю за приватизацією державного майна)».

Відповідна інформація зазначається в картці законопроєкту № 3552, опублікованій на сайті парламенту.

Так, у графі «Дати і стан проходження» вказано, що 8 вересня закон повернуто з підписом Голови ВР і передано на підпис Президенту.

Цей закон передбачає, що парламентський контроль за приватизацією державного майна здійснюється комітетом Верховної Ради, до предмету відання якого віднесені питання приватизації державного і комунального майна.

Комітет у межах своєї компетенції здійснює контрольну функцію шляхом ухвалення відповідних рішень, підготовки висновків та надання рекомендацій щодо: здійснення державної політики у сфері приватизації; здійснення приватизації та аналізу її наслідків; додержання законодавства України про приватизацію; діяльності Фонду державного майна; створення державними органами умов для проведення приватизації; дотримання встановленого порядку приватизації об'єктів державної власності; виконання умов договорів купівлі-продажу державного майна; перерахування коштів, що надійшли від приватизації об'єктів державної власності та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації таких об’єктів, до державного бюджету.

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Окрім того, до контрольної функції парламенту входить підготовка і попередній розгляд питання про призначення та звільнення з посади Верховною Радою голови Фонду державного майна.

Комітет відповідно до покладених на нього завдань має право: вносити на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо внесення змін і доповнень до чинного законодавства; заслуховувати звіт про роботу Фонду держмайна та хід приватизації; брати участь в обговоренні проєкту бюджету щодо планових надходжень від приватизації та видатків на утримання апарату Фонду держмайна; заслуховувати посадових осіб Кабміну, міністерств та відомств з питань приватизації; знайомитись з документами, матеріалами і одержувати іншу необхідну інформацію з питань приватизації від державних органів та організацій; залучати до своєї роботи фахівців міністерств, відомств, інших державних та громадських організацій, наукових установ; виявляти питання, які потребують першочергових і невідкладних рішень в процесі приватизації; залучати до роботи контрольно-ревізійні органи.

Законом встановлюється заборона на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації на період встановлення Кабміном карантину та обмежувальних заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Як повідомляв Укрінформ, 2 вересня Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №3552 «Про внесення змін до закону «Про приватизацію державного і комунального майна» (щодо парламентського контролю за приватизацією державного майна)».

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