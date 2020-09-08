Разумков підписав закон про парламентський контроль за приватизацією

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон «Про внесення змін до закону "Про приватизацію державного і комунального майна" (щодо парламентського контролю за приватизацією державного майна)».

Відповідна інформація зазначається в картці законопроєкту № 3552, опублікованій на сайті парламенту.

Так, у графі «Дати і стан проходження» вказано, що 8 вересня закон повернуто з підписом Голови ВР і передано на підпис Президенту.

Цей закон передбачає, що парламентський контроль за приватизацією державного майна здійснюється комітетом Верховної Ради, до предмету відання якого віднесені питання приватизації державного і комунального майна.

Комітет у межах своєї компетенції здійснює контрольну функцію шляхом ухвалення відповідних рішень, підготовки висновків та надання рекомендацій щодо: здійснення державної політики у сфері приватизації; здійснення приватизації та аналізу її наслідків; додержання законодавства України про приватизацію; діяльності Фонду державного майна; створення державними органами умов для проведення приватизації; дотримання встановленого порядку приватизації об'єктів державної власності; виконання умов договорів купівлі-продажу державного майна; перерахування коштів, що надійшли від приватизації об'єктів державної власності та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації таких об’єктів, до державного бюджету.

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Окрім того, до контрольної функції парламенту входить підготовка і попередній розгляд питання про призначення та звільнення з посади Верховною Радою голови Фонду державного майна.

Комітет відповідно до покладених на нього завдань має право: вносити на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо внесення змін і доповнень до чинного законодавства; заслуховувати звіт про роботу Фонду держмайна та хід приватизації; брати участь в обговоренні проєкту бюджету щодо планових надходжень від приватизації та видатків на утримання апарату Фонду держмайна; заслуховувати посадових осіб Кабміну, міністерств та відомств з питань приватизації; знайомитись з документами, матеріалами і одержувати іншу необхідну інформацію з питань приватизації від державних органів та організацій; залучати до своєї роботи фахівців міністерств, відомств, інших державних та громадських організацій, наукових установ; виявляти питання, які потребують першочергових і невідкладних рішень в процесі приватизації; залучати до роботи контрольно-ревізійні органи.

Законом встановлюється заборона на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації на період встановлення Кабміном карантину та обмежувальних заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Як повідомляв Укрінформ, 2 вересня Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №3552 «Про внесення змін до закону «Про приватизацію державного і комунального майна» (щодо парламентського контролю за приватизацією державного майна)».