Рада ухвалила закон про парламентський контроль за приватизацією держмайна

Рада ухвалила закон про парламентський контроль за приватизацією держмайна

Укрінформ
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до закону "Про приватизацію державного і комунального майна" (щодо парламентського контролю за приватизацією державного майна)" (№3552).

Як передає кореспондент Укрінформу, закон підтримали 279 народних депутатів.

Ухвалений документ доповнює закон "Про приватизацію державного і комунального майна" статтею 9 "Парламентський контроль за приватизацією державного майна".

Так, парламентський контроль за приватизацією державного майна здійснюється Комітетом Верховної Ради, до предмету відання якого віднесені питання приватизації державного і комунального майна.

Комітет в межах своєї компетенції здійснює контрольну функцію шляхом прийняття відповідних рішень, підготовки висновків та надання рекомендацій щодо: здійснення державної політики у сфері приватизації; здійснення приватизації та аналізу її наслідків; додержання законодавства України про приватизацію; діяльності Фонду державного майна України; створення державними органами умов для проведення приватизації; дотримання встановленого порядку приватизації об'єктів державної власності; виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна; перерахування коштів, що надійшли від приватизації об'єктів державної власності та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації таких об’єктів, до державного бюджету.

Крім того, до контрольної функції парламенту входить підготовка і попередній розгляд питання про призначення та звільнення з посади Верховною Радою голови Фонду державного майна України.

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Комітет відповідно до покладених на нього завдань має право: вносити на розгляд Верховної Ради, виходячи з практичного застосування законодавчих актів з питань приватизації, пропозиції щодо внесення змін і доповнень до чинного законодавства; заслуховувати звіт про роботу Фонду держмайна та хід приватизації; брати участь в обговоренні проєкту бюджету щодо планових надходжень від приватизації та видатків на утримання апарату Фонду держмайна; заслуховувати посадових осіб Кабінету Міністрів, міністерств та відомств з питань приватизації; знайомитись з документами, матеріалами і одержувати іншу необхідну інформацію з питань приватизації від державних органів та організацій; залучати до своєї роботи фахівців міністерств, відомств, інших державних та громадських організацій, наукових установ; виявляти питання, які потребують першочергових і невідкладних рішень в процесі приватизації; залучати до роботи контрольно-ревізійні органи.

Крім того, законом встановлюється заборона на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації на період встановлення Кабінетом Міністрів карантину та обмежувальних заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

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