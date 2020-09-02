Рада ухвалила закон про парламентський контроль за приватизацією держмайна

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до закону "Про приватизацію державного і комунального майна" (щодо парламентського контролю за приватизацією державного майна)" (№3552).

Як передає кореспондент Укрінформу, закон підтримали 279 народних депутатів.

Ухвалений документ доповнює закон "Про приватизацію державного і комунального майна" статтею 9 "Парламентський контроль за приватизацією державного майна".

Так, парламентський контроль за приватизацією державного майна здійснюється Комітетом Верховної Ради, до предмету відання якого віднесені питання приватизації державного і комунального майна.

Комітет в межах своєї компетенції здійснює контрольну функцію шляхом прийняття відповідних рішень, підготовки висновків та надання рекомендацій щодо: здійснення державної політики у сфері приватизації; здійснення приватизації та аналізу її наслідків; додержання законодавства України про приватизацію; діяльності Фонду державного майна України; створення державними органами умов для проведення приватизації; дотримання встановленого порядку приватизації об'єктів державної власності; виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна; перерахування коштів, що надійшли від приватизації об'єктів державної власності та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації таких об’єктів, до державного бюджету.

Крім того, до контрольної функції парламенту входить підготовка і попередній розгляд питання про призначення та звільнення з посади Верховною Радою голови Фонду державного майна України.

Комітет відповідно до покладених на нього завдань має право: вносити на розгляд Верховної Ради, виходячи з практичного застосування законодавчих актів з питань приватизації, пропозиції щодо внесення змін і доповнень до чинного законодавства; заслуховувати звіт про роботу Фонду держмайна та хід приватизації; брати участь в обговоренні проєкту бюджету щодо планових надходжень від приватизації та видатків на утримання апарату Фонду держмайна; заслуховувати посадових осіб Кабінету Міністрів, міністерств та відомств з питань приватизації; знайомитись з документами, матеріалами і одержувати іншу необхідну інформацію з питань приватизації від державних органів та організацій; залучати до своєї роботи фахівців міністерств, відомств, інших державних та громадських організацій, наукових установ; виявляти питання, які потребують першочергових і невідкладних рішень в процесі приватизації; залучати до роботи контрольно-ревізійні органи.

Крім того, законом встановлюється заборона на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації на період встановлення Кабінетом Міністрів карантину та обмежувальних заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).