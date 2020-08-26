Уряд схвалив перелік об'єктів, заборонених до приватизації

Міністерство економіки розробило законопроєкт, яким визначило перелік об'єктів, заборонених до приватизації. У першу чергу це підприємства, що забезпечують енергетичну незалежність та обороноздатність держави, а також підприємства, діяльність яких має важливе значення для суспільства.

Про це на засіданні уряду сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мінекономіки розробило законопроєкт про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Законопроєктом пропонується затвердити такий перелік об'єктів, що не підлягають приватизації, у тому числі перелік акціонерних товариств. У статутних капіталах їх частка корпоративних прав, що належить державі, не може бути меншою ніж 50% плюс одна акція. Таких об'єктів дев'ять. Перелік господарських товариств у статутних капіталах частка корпоративних прав, що належить державі 100%, таких об'єктів 74. Перелік об'єктів культури спорту та лісового господарства, що не підлягають приватизації, таких об'єктів 474. А також перелік державних підприємств, що не підлягають приватизації, але можуть бути перетворені у господарські товариства, таких об'єктів 102", - сказав Петрашко.

Він зазначив, що у міністерстві, складаючи відповідний перелік, виходили з того, на скільки ці підприємства є важливими.

"Об'єкти включалися за наступною процедурою - це підприємства, що забезпечують енергетичну незалежність та обороноздатність держави і є природними монополіями, а також діяльність яких, має практично важливе значення для суспільства", - сказав Петрашко.

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Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році приватизація має принести державному бюджету України близько 12 млрд грн, з них 6 млрд будуть отримані від малої приватизації та 6 млрд грн - від великої.

У середині липня готель "Дніпро" у центрі Києва продали за понад 1,1 млрд грн.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 29 липня заявив про позитивні очікування від великої приватизації у наступні роки, зокрема, планується близько 1 млрд дол. надходжень до держбюджету.