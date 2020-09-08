Судова реформа: "Голос" проситиме Разумкова відправити Венеційській комісії всі законопроєкти

Народні депутати від фракції "Голос" звернуться до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з вимогою направити на оцінку Венеційської комісії не лише президентський законопроєкт щодо судової реформи, а й альтернативні.

Як передає Укрінформ, про це журналістам заявив перший заступник голови Комітету ВР з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин (фракція "Голос").

За словами депутата, голова комітету з питань правової політики Андрій Костін (представник фракції "Слуга народу") без рішення комітету звернувся до Дмитра Разумкова з проханням відправити на оцінку Венеційської комісії лише один проєкт судової реформи − №3711, ініційований Президентом.

Юрчишин нагадав, що окрім нього на розгляді Верховної Ради є також проєкт №3711-1, який ініціювала фракція "Голос", а також альтернативний законопроєкт №3711-2 від "Слуги народу". Однак на розгляд Венеційській комісії хочуть направити лише президентський законопроєкт, наголосив він.

"Таким чином, зловживаючи службовим становищем, не погодивши з комітетом, представник "Слуги народу" ставить законопроєкт Президента у більш вигідне становище, оскільки лише його буде оцінювати Венеційська комісія, і лише до нього буде давати рекомендації. Будемо звертатися до голови парламенту та до профільного комітету з вимогою направили й інші законопроєкти, щоб поставити їх в однакове становище", - сказав Юрчишин.

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Також депутати планують звернутися до Голови Верховної ради й керівника комітету з питань регламенту, депутатської етики і організації роботи Верховної ради з проханням оцінити такі дії Андрія Костіна.

Як повідомлялося, у Верховній Раді 22 червня 2020 року був зареєстрований президентський законопроєкт №3711 щодо діяльності Верховного суду та органів суддівського врядування, який передбачає приведення положень законодавства у відповідність із рішеннями КСУ.

Згідно з даними на сайті Верховної Ради, у парламенті також зареєстровано два альтернативних законопроєкти - №3711-1 Ярослава Юрчишина, а також №3711-2, авторами якого є четверо народних депутатів від фракції "Слуга народу".