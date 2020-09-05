Росії потрібні не "ДНР" чи "ЛНР", вона хоче, щоб змінилася вся Україна - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що Росії насправді потрібні не "ДНР", "ЛНР" і навіть не Крим - вона хоче змінити всю Україну.

Як передає Укрінформ, про це глава МЗС заявив в ефірі "Прямого".

"Політика умиротворення щодо Росії не перебуває на порядку денному української зовнішньої політики. Є політика пошуку рішень. Але умиротворення передбачає, що ти маєш віддати агресору те, що він хоче в обмін на те, щоб він не просив нічого більшого" - наголосив Кулеба.

Він зазначив, що "це абсолютно не наша політика".

"Адже ми знаємо, чого хоче Росія. Вона хоче насправді не "ДНР", не "ЛНР" і навіть не Крим, а вона хоче, щоб змінилася вся Україна. І ми на це не йдемо. Росія хоче проводити вибори, зберігаючи повний контроль над ділянкою кордону. Ми на це не йдемо. Є купа питань, де ми абсолютно категорично - і це більш принципові питання - де ми в жодному разі не йдемо на це", - заявив Кулеба.