На Банковій прокоментували новий санкційний список РФ

Обмежувальні санкції, які запровадила Російська Федерація проти членів низки фракцій Верховної Ради України, абсолютно не впливає на внутрішнє політичне здоров'я України, а якщо вони стосуються принципових позицій територіальної цілісності України, то їх у Росії можуть вводити до всіх українських громадян.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в коментарі Офісу Президента України, оприлюдненому на сайті глави держави.

"Уряд Російської Федерації періодично доповнює список фізичних осіб – громадян України, проти яких запроваджуються спеціальні заборонні санкції. Цього разу санкції запроваджені проти членів низки українських парламентських партій. Мотивація подібних дій завжди не має очевидних логічних пояснень і носить, найімовірніше, ситуативний спекулятивний характер. У пропагандистських цілях... Якщо ж має місце чергова спроба погратися в різні маніпуляції напередодні чергових виборів у нас (що, природно, виключати не можна, враховуючи схильність РФ до глобальних медійно-пропагандистських провокацій) і підіграти певним політичним групам, то, на жаль для російської сторони, всі подібні маніпуляції ми прекрасно вміємо читати й вони абсолютно не впливають на наше внутрішнє політичне здоров'я", - йдеться у коментарі.

В Офісі Президента вважають, що зараз цей «технологічний прийом» з боку РФ застосований на тлі низки скандальних подій – насамперед безумовного отруєння опозиційного російського лідера Олексія Навального та тривалої політичної кризи в Білорусі, які різко погіршують ставлення світової спільноти до самої Російської Федерації та змушують світове співтовариство вкотре переглянути формати відносини з РФ у бік подальшої жорсткості й ізоляції. "Цілком можливо, що таким нехитрим чином, санкційно атакуючи окремих наших громадян, РФ намагається захищати свої ситуативні інтереси та зменшувати інформаційний вплив численних негативних чинників на громадську думку всередині країни", - зазначили в ОПУ.

Водночас в Офісі Президента підкреслили, що в разі, якщо запровадження обмежувальних санкцій стосується "принципових позицій", які так чи інакше зачіпають наше ставлення до безумовності територіальної цілісності України, до високих стандартів демократії, свободи та прав людини, до непорушності постулату про країну-окупанта, яка анексувала частину наших територій, то по всіх цих позиціях українські громадяни абсолютно єдині. "Незалежно від партійної приналежності та політичних розбіжностей. І в такому разі рекомендуємо запроваджувати санкції відразу проти всіх наших парламентаріїв і навіть проти всіх наших громадян. З метою економії часу, необхідного для складання індивідуальних санкційних списків. Так буде чесно й справедливо", - наголосили в ОПУ.

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Як повідомлялося в ЗМІ, 4 вересня уряд РФ розширив список осіб, щодо яких вводяться спеціальні економічні заходи. До списку осіб, проти яких запроваджуються санції, увійшли п'ятий Президент України Петро Порошенко, колишній народний депутат від партії "Голос" і лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, депутати від "Голосу" Сергій Рахманін, Кіра Рудик, Ярослав Железняк і Соломія Бобровська, позафракційна депутатка Вікторія Гриб, народний депутат від Євросолідарності і член Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз і його колеги по фракції Софія Федина та Яна Зінкевич, народні депутати від Батьківщини Михайло Волинець, Валентин Наливайченко та Сергій Тарута, колишня депутатка від Євросолідарності і дружина ексгенпрокурора Ірина Луценко, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, колишній міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Загалом до санкційного списку РФ внесла 41 громадянина України.