Посольство США: Росія має вивести з України зброю та військових

Посольство США в Україні у шосту річницю підписання Мінського протоколу закликає Росію повністю виконати свої зобов'язання.

Як передає Укрінформ, відповідне звернення Посольство США опублікувало у Фейсбуці.

Зазначається, що Росія має вивести з України зброю та сили, які вона очолює, та повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами.

"Підтримка суверенітету та територіальної цілісності України з боку США залишається непорушною", - відмічають у дипустанові.

Як повідомлялося, Мінський протокол 5 жовтня 2014 року підписали представники ОБСЄ, України та РФ.

Тоді сторони домовились, зокрема, про негайне двостороннє припинення застосування зброї, негайне звільнення всіх заручників і незаконно утримуваних осіб та негайне виведення незаконних збройних формувань, військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.